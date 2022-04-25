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Гвардиола: «Моя миссия в «Манчестер Сити» ещё не завершена»

25 Апреля 2022 • 16:46 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
1.45 4.70 6.50
26.04 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос журналистов о своём будущем. Испанец отметил, что его миссия в стане «горожан» ещё не завершилась.

«Моя миссия в «Манчестер Сити» ещё не завершена. Мы решаем вместе с клубом, мою работу могут оценивать хорошо или плохо. Оставлю это вам, не проблема. В будущем будут другие игроки и я буду стараться ещё. За эти годы ничего не изменилось, вне зависимости от того, выиграл ли я Лигу чемпионов или нет», –  сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Реалом».

Напомним, что контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает летом 2023 года. Ранее испанца связывали с назначением в сборную Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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