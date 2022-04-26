Фоден повторил достижение Руни в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден забил свой очередной гол в Лиге чемпионов, что уже сравняло его с легендой «Манчестер Юнайтед».

Сегодняшний мяч, забитый в ворота мадридского «Реала» в первом полуфинальном матче, стал девятым в рамках Лиги чемпионов в карьере 21-летнего Фодена. Среди англичан в возрасте до 21 года эта отметка ранее покорялась только Уэйну Руни, который забил те же девять голов, будучи молодым талантом из «Манчестер Юнайтед».

Прежде в текущем розыгрыше Лиги чемпионов Фоден уже поражал сетку ворот бельгийского «Брюгге» и португальского «Спортинга». В Английской премьер-лиге на его счету 8 забитых мячей в 24 поединках.