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Лига чемпионов

Фоден повторил достижение Руни в Лиге чемпионов

26 Апреля 2022 • 23:48 Комментировать
Манчестер Сити
4:3
Реал Мадрид
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден забил свой очередной гол в Лиге чемпионов, что уже сравняло его с легендой «Манчестер Юнайтед».

Сегодняшний мяч, забитый в ворота мадридского «Реала» в первом полуфинальном матче, стал девятым в рамках Лиги чемпионов в карьере 21-летнего Фодена. Среди англичан в возрасте до 21 года эта отметка ранее покорялась только Уэйну Руни, который забил те же девять голов, будучи молодым талантом из «Манчестер Юнайтед».

Прежде в текущем розыгрыше Лиги чемпионов Фоден уже поражал сетку ворот бельгийского «Брюгге» и португальского «Спортинга». В Английской премьер-лиге на его счету 8 забитых мячей в 24 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Уэйн Руни Манчестер Сити Фил Фоден
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окончен Манчестер Сити 4:3 Реал Мадрид 1.50 4.70 6.80
27.04  22:00 Ливерпуль ... Вильярреал 1.28 6.20 10.00
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