«Манчестер Сити» - первый английский клуб, который выиграл три матча подряд у «Реала»

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал», и это была уже третья победа кряду для подопечных Хосепа Гвардиолы над «Реалом». В позапрошлом сезоне они дважды обыграли мадридцев - сперва это было 26 февраля 2020 года, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а затем уже в августе, когда турнир был возобновлен после пандемии COVID-19.

Сейчас «Манчестер Сити» выиграл в третий раз кряду, и это - новый рекорд для английских клубов, ранее ни одному из них не удавалось выиграть три матча кряду у мадридского гранда. Ответный матч состоится на следующей неделе.