Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов стал настоящим праздником футбола. Здесь и голы на любой вкус, и быстрый дуплет «Манчестер Сити», и «Реал», который не собирался сдаваться.

Семь мячей, включая «паненку» Карима Бензема, уйма моментов с попаданием в штангу - всё это в одном видеообзоре этого поединка.