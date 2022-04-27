Семь мячей, включая «паненку» Карима Бензема, уйма моментов с попаданием в штангу - всё это в одном видеообзоре этого поединка.
Голевая феерия в матче «Манчестер Сити» - «Реал» - видео видео
|Манчестер Сити
|Реал Мадрид
окончен
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов стал настоящим праздником футбола. Здесь и голы на любой вкус, и быстрый дуплет «Манчестер Сити», и «Реал», который не собирался сдаваться.
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