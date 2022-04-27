Уткин о матче «Сити» - «Реал»: Мы увидели концерт в Манчестере

Российский комментатор и журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале высказался по поводу первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

Уткин написал, что все мы стали свидетелями настоящего концерта в Манчестере, где «Реал», несмотря на величие Бензема, всё же проиграл. Комментатор отметил, что выделить кого-то индивидуально у «горожан» сложно, так как «Сити» был слишком коллективен, но его очень впечатлила игра португальского полузащитника Бернарду Силвы.

Напомним, что «Манчестер Сити» в первом матче переиграл мадридскую команду со счётом 4:3.