Стало известно, кто рассудит первый матч между «Манчестер Сити» и «Реалом»

Представители УЕФА определились с судейской бригадой, которая будет работать на первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, главным арбитром матча между «горожанами» и «сливочными» назначен румынский рефери Иштван Ковач. Помогать ему будут Овидиу Артене и Василе Маринеску. За ВАР будут отвечать два немецких арбитра, а именно Марко Фриц и Бастиан Данкерт.

Напомним, что первый полуфинальный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 26 апреля в 22.00 по московскому времени.