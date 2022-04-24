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Лига чемпионов

Стало известно, кто рассудит первый матч между «Манчестер Сити» и «Реалом»

24 Апреля 2022 • 13:02 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
1.50 4.50 6.10
26.04 22:00

Представители УЕФА определились с судейской бригадой, которая будет работать на первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, главным арбитром матча между «горожанами» и «сливочными» назначен румынский рефери Иштван Ковач. Помогать ему будут Овидиу Артене и Василе Маринеску. За ВАР будут отвечать два немецких арбитра, а именно Марко Фриц и Бастиан Данкерт.

Напомним, что первый полуфинальный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 26 апреля в 22.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов Иштван Ковач
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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