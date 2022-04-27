«Манчестер Сити» и «Реал» повторили рекорд результативности в полуфиналах Лиги чемпионов

Встреча «Манчестер Сити» против мадридского «Реала» выдалась на удивление результативной для полуфинальной стадии.

Команды забили на двоих семь голов, из которых четыре организовали хозяева поля – «Манчестер Сити». Данный результат стал повторением рекорда результативности в полуфиналах Лиги чемпионов. Прежде в истории турнира такое происходило лишь дважды: в апреле 1995 года, когда «Аякс» разгромил мюнхенскую «Баварию» (5:2), и в апреле 2018 года, когда «Ливерпуль» разобрался с «Ромой» (тоже 5:2).

Ответный полуфинальный поединок «Реала» против «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде.