Харгривз: Футболисты «Сити» должны гордиться своей игрой

Известный английский экс-футболист Оуэн Харгривз высказался по поводу игры «Манчестер Сити» в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Харгривз считает, что футболисты «Манчестер Сити» должны гордиться тем, как они сыграли с «Реалом». Экс-игрок отметил, что «горожане» Хосепа Гвардиолы вполне способны продержаться на «Сантьяго Бернабеу» и в итоге выйти в финал Лиги чемпионов.

Напомним, что в первом матче «Манчестер Сити» переиграл «королевский клуб» со счётом 4:3. Ответная встреча состоится четвёртого мая в Мадриде.