«Реал» проиграл гостевой матч ЛЧ, несмотря на три забитых гола - и это случилось лишь во второй раз в истории

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл в третий раз кряду мадридский «Реал». Мадридцы проиграли, несмотря на три забитых мяча. Такое с ними случилось лишь во второй раз в истории - проигрыш в гостевом матче Лиги чемпионов, несмотря на три забитых мяча.

Любопытно, что в первый раз такое произошло также в матче с командой из Манчестера - речь о «Манчестер Юнайтед», разумеется. В апреле 2003 года подопечные Алекса Фергюсона обыграли «Реал» со счетом 4:3, но дальше в итоге прошел все-таки именно мадридский клуб.

Ответный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет на следующей неделе.