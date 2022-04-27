Первый матч «Манчестер Сити» и мадридского «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов выдался таким, что он точно запомнится болельщиками. Ключевым показателем вполне можно назвать количество мячей, которые были забиты в поединке двух команд.

«Горожане» победили со счётом 4:3, но можно с уверенностью сказать, что в ответном поединке в Мадриде просто англичанам точно не будет.

Пока же предлагаем вам ещё раз насладиться всеми голами в минувший лигочемпионский вечер.