Первый матч «Манчестер Сити» и мадридского «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов выдался таким, что он точно запомнится болельщиками. Ключевым показателем вполне можно назвать количество мячей, которые были забиты в поединке двух команд.
«Горожане» победили со счётом 4:3, но можно с уверенностью сказать, что в ответном поединке в Мадриде просто англичанам точно не будет.
Пока же предлагаем вам ещё раз насладиться всеми голами в минувший лигочемпионский вечер.
Протокол игры
|(1:0) Де Брёйне Кевин2'
|(2:0) Жезус Габриэль11'
|33'Бензема Карим (2:1)
|(3:1) Фоден Фил53'
|55'Винисиус Жуниор (3:2)
|(4:2) Силва Бернарду74'
|82'Бензема Карим (4:3)