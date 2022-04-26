Де Брейне установил новый рекорд «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает дома мадридский «Реал», и счет в этой игре был открыт уже на второй минуте. Это сделал бельгийский плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, удар которого оказался неотразимым для его соотечественника Тибо Куртуа.

Гол Де Брейне был забит на 93-й секунде - и это самый быстрый гол, который «Манчестер Сити» когда-либо забивал в матче Лиги чемпионов, вне зависимости от того, плей-офф это или групповой раунд.

Следить за событиями первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» можно по нашей ссылке.