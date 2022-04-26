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Лига чемпионов

Де Брейне установил новый рекорд «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

26 Апреля 2022 • 22:48 Комментировать
Манчестер Сити
4:3
Реал Мадрид
1.50 4.70 6.80
2-й тайм

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает дома мадридский «Реал», и счет в этой игре был открыт уже на второй минуте. Это сделал бельгийский плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, удар которого оказался неотразимым для его соотечественника Тибо Куртуа.

Гол Де Брейне был забит на 93-й секунде - и это самый быстрый гол, который «Манчестер Сити» когда-либо забивал в матче Лиги чемпионов, вне зависимости от того, плей-офф это или групповой раунд.

Следить за событиями первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» можно по нашей ссылке.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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Идет 90 минута Манчестер Сити 4:3 Реал Мадрид 1.53 4.50 6.00
27.04  22:00 Ливерпуль ... Вильярреал 1.28 6.20 10.00
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