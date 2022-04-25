Жесус о предстоящем матче против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус ответил на вопрос о камбэках «Реала» в матчах Лиги чемпионов.

«Как мы остановим мадридский «Реал», который вернулся в матчах с «ПСЖ» и «Челси» на стадионе «Сантьяго Бернабеу»? Вы не можете остановить это. Мадридский «Реал», не только клуб, но и почти все его игроки, имеют большой опыт участия в плей-офф Лиги чемпионов. И это важно, конечно. Но мы также верим в себя. В прошлом году мы вышли в финал и, к сожалению, проиграли, но добрались туда», - приводит слова Жезуса Marca.

В этом сезоне 25-летний нападающий «Манчестер Сити» принял участие в 35 матчах, забил 11 голов и отдал 12 голевых передач во всех турнирах.