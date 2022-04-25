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Лига чемпионов

Жесус о предстоящем матче против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов

25 Апреля 2022 • 18:12 Комментировать
Манчестер Сити
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Реал Мадрид
1.45 4.70 6.50
26.04 22:00

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус ответил на вопрос о камбэках «Реала» в матчах Лиги чемпионов.

«Как мы остановим мадридский «Реал», который вернулся в матчах с «ПСЖ» и «Челси» на стадионе «Сантьяго Бернабеу»? Вы не можете остановить это. Мадридский «Реал», не только клуб, но и почти все его игроки, имеют большой опыт участия в плей-офф Лиги чемпионов. И это важно, конечно. Но мы также верим в себя. В прошлом году мы вышли в финал и, к сожалению, проиграли, но добрались туда», - приводит слова Жезуса Marca.

В этом сезоне 25-летний нападающий «Манчестер Сити» принял участие в 35 матчах, забил 11 голов и отдал 12 голевых передач во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов Габриэль Жезус
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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