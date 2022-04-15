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Лига чемпионов

Четыре противоположности: Что нас ждёт в полуфиналах Лиги чемпионов

15 Апреля 2022 • 23:04 Комментировать
Манчестер Сити
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Реал Мадрид
1.50 4.60 6.20
26.04 22:00

Определились полуфиналисты Лиги чемпионов, и нейтральные зрители могут быть довольны. За борьбу в турнире поборются четыре разные команды, четыре разные философии, что обещает крайне интересные поединки. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о предстоящих играх.

В Лиге чемпионов остались четыре команды, и давно не было такого, чтобы все из квартета были бы настолько разными. Дело даже не столько в подходе к игре, сколько вообще к футбольной жизни, к своему месту в ней. Клубы так сильно разнятся, что их предстоящее противостояние выглядит крайне интригующим.

Вот пара «Манчестер Сити» и «Реал». С одной стороны, потомственный представитель футбольной аристократии, который считает Лигу чемпионов своим турниром. У него есть лёгкий налёт снобизма и самоуверенности. Однако во многом вера в своё всемогущество позволила «Реалу» в этом сезоне сотворить уже два камбэка. Стиль игры мадридцев описать очень сложно, он не является ярко выраженным. Как многие подмечают, их стиль – это побеждать. «Реалу» хватит одного-двух моментов, чтобы добиться своего. Не всегда понятно, как этот аристократ добивается успеха, но он просто привык быть на высоте.

С другой стороны – футбольный нувориш, который очень хочет, чтобы его в высшем обществе считали за равного. В отличие от того же «Реала», у «Манчестер Сити» есть стиль. Хосеп Гвардиола продолжает своими игроками рисовать на поле красивые линии, которые могут показаться хаотичными, но всегда точно направлены. «Манчестер Сити» имеет почти всё, осталось только выиграть Лигу чемпионов.

Помимо этого эфемерного сравнения, игры должны быть очень интересными. «Манчестер Сити» будет владеть преимуществом и мячом, катая его туда-сюда. «Реал» же будет ждать своих эпизодов. Мадридцев не смутить тики-такой, и они будут не прочь выжидать. А уж если Гвардиола в своих традициях решит удивить и соперника, и свою команду неожиданным тактическим ходом, то у «Реала» шансы будут прекрасные.

Другая пара по именам выглядит не так ярко. Да, с одной стороны, ещё один футбольный аристократ. Правда, «Ливерпуль» представляется этаким внуком великого деда, который восстановил империю после кутившего отца. Клуб вновь в высшем обществе после некоего простоя. И уж, бесспорно, «Ливерпуль» имеет свой прекрасный стиль, наверное, второй по узнаваемости после того же «Сити».

«Вильярреал» же кажется случайно забредшим на собрание высшего света. Однако это точно не так. Он одолел двух футбольных аристократов и по делу оказался там, где есть. Да, «Вильярреал» выглядит простовато, немного по-деревенски, но больших тружеников сейчас представить сложно. Испанцы приложили больше всех усилий, чтобы быть на своём месте, и будут теперь умирать, чтобы не упустить возможность.

С футбольной точки зрения «Ливерпуль» выглядит фаворитом. Однако Унаи Эмери прекрасно знает, что такое плей-офф, как надо играть эти матчи. И с «Ювентусом», и с «Баварией» «жёлтая субмарина» терпела и знала, когда получит свой шанс, а потом использовала его.

В общем, полуфиналы в этот раз на редкость разнообразные. Крайне интересно, что случится в этих матчах, и кто выиграет турнир в итоге: жажда долгожданного трофея, стиль, уверенность в себе или бесстрашие.

Роман Андреев

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Реал Мадрид Ливерпуль Вильярреал Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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