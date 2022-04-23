Жезус о покере: «Нужно поблагодарить де Брёйне, он позволил мне пробить пенальти»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус поделился ожиданиями от своей игры в матче против «Уотфорда». Напомним, что бразилец в поединке против «шершней» оформил покер и одну голевую передачу.

«Я так счастлив, я просто хотел помочь своей команде. Мне стоит сказать спасибо Кевину де Брёйне. Когда я заработал пенальти, он подошёл ко мне с мячом и сказал: «Держи, это ради хет-трика». Поэтому я должен сказать ему спасибо», – сказал Жезус на интервью после игры.

В последние дни пресса активно связывает Жезуса с уходом из «Манчестер Сити». Одним из главных претендентов на трансфер бразильского нападающего является лондонский «Арсенал».