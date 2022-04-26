Анчелотти: Гвардиола - великий новатор

Опытный наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти в разговоре с журналистами очень высоко оценил работу испанского тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Анчелотти сказал, что Гвардиола великий новатор, который старается прививать всем своим командам атакующий стиль игры. Итальянский тренер отметил, что Гвардиола привнёс нечто новое в мировой футбол. Наставник «Реала» добавил, что испанец был абсолютно прав, когда заявлял о том, что тренеры не могут выиграть матчи, но могут их проиграть.

Напомним, что «Реал» Анчелотти и «Манчестер Сити» Гвардиолы встретятся в полуфинале Лиги чемпионов.