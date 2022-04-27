Рубен Диаш: С учётом всех наших потерь сыграли неплохо

Португальский защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался по поводу результата первого полуфинального матча в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом».

Рубен сказал, что для манчестерской команды испытание ещё не закончено, ведь впереди тяжелейший ответный поединок в Мадриде. Диаш отметил, что в первом матче, с учётом всех потерь, футболисты «Сити» сыграли неплохо, так что никто в команде не испытывает разочарования.

Напомним, что подопечные Хосепа Гвардиолы в первом матче сумели переиграть мадридский «Реал» со счётом 4:3. Ответная встреча состоится четвёртого мая.