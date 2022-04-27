Фердинанд о матче «Сити» - «Реал»: Игра кипела и бурлила событиями

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился с журналистами эмоциями после первого полуфинального матча между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

Рио заявил, что это было захватывающе и сенсационно, ведь игра кипела и бурлила событиями. Фердинанд отметил, что футболисты «Реала» должны быть воодушевлены после того, как практически сумели отыграться, но в финал Лиги чемпионов всё равно выйдет «Манчестер Сити».

Напомним, что в первом поединке подопечные Хосепа Гвардиолы сумели одержать победу со счётом 4:3. Ответный матч состоится четвёртого мая.