Зинченко: «Нужно проанализировать игру в обороне и, возможно, что-то изменить»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал результат первого полуфинального матча против «Реала» в Лиге чемпионов, который закончился со счетом 4:2 в пользу «горожан».

«Они очень качественно играли в каждой линии, поэтому мы должны быть готовы в следующей игре. Мы пропустили три гола, нужно проанализировать, что мы сделали не так, возможно, нужно что-то изменить. Я не знаю, но тренер скажет нам, что нам нужно сделать», - сказал Зинченко.

Он добавил, что с такой командой, как «Реал», нужно постоянно поддерживать высокий уровень концентрации.