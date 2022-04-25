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Старлинг: «Было бы эгоистично говорить о новом контракте»

25 Апреля 2022 • 16:37 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
1.45 4.70 6.50
26.04 22:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг ответил на вопрос журналистов о возможном продлении контракта с клубом. Напомним, нынешнее соглашение англичанина с «горожанами» истекает летом 2023 года.

«На данный момент я счастлив играть здесь. Это самое важное. Сейчас было бы эгоистично говорить о новом контракте», – сказал Стерлинг на пресс-конференции в преддверии первого матча полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сегодня отметил, что «Манчестер Сити» уже обращался к Стерлингу с обсуждением нового контракта. Напомним, ранее футболиста связывали с переходом в каталонскую «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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