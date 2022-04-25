Стоунс и Уокер рискуют пропустить матч с «Реалом»

Защитники «Манчестер Сити» Джон Стоунс и Кайл Уокер рискуют пропустить ближайший матч своей команды в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Как сообщает издание City Extra, оба футболиста сегодня были вынуждены пропустить тренировку своей команды из-за повреждений. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ранее подтвердил, что участие защитников в матче против «Реала» находится под сомнением.

Напомним, что из-за перебора жёлтых карточек игру с «Реалом» также пропустит другой защитник «Манчестер Сити» – Жоао Кансело. Таким образом, команда Гвардиолы будет вынуждена играть без двух основных крайних защитников.