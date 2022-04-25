«Милан» нацелился на Мареза

«Милан» может летом пополнить свои ряды полузащитником «Манчестер Сити» Ридяом Марезом. Контракт алжирца с «горожанами» истекает летом 2023 года, а в последнее время его активно связывают с уходом из клуба ближайшим летом.

Как сообщает Le Parisien, «Милан» намерен усилиться перед следующим розыгрышем Лиги чемпионов. Одним из самых предпочтительных вариантов является Марез, который как раз будет не против покинуть «Манчестер Сити» летом.

Напомним, что ранее интерес к Марезу выражал французский «ПСЖ». Согласно многочисленным заявлениям из прессы, парижане рассматривают алжирца в качестве замены полузащитнику Анхелю ди Марии, который, скорее всего, покинет команду в статусе свободного агента.