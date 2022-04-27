Аршавин: «Сити» и «Реал» совершали в обороне детские ошибки

Известный российский экс-футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался по поводу первого полуфинального поединка в Лиге чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

Аршавин сказал в эфире «Матч ТВ», что игра ему понравилась, но обе команды безобразно действовали в обороне и совершали просто детские ошибки. Экс-игрок сборной России отметил, что особенно его удивили грубейшие ошибки в обороне у «Манчестер Сити».

Напомним, что в первом матче подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу над «Реалом» со счётом 4:3. Ответная встреча состоится четвёртого мая в Мадриде.