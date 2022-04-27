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Лига чемпионов

Мостовой назвал Бензема главным претендентом на «Золотой мяч»

27 Апреля 2022 • 14:15 Комментировать
Манчестер Сити
4:3
Реал Мадрид
окончен

Российский экс-футболист Александр Мостовой в разговоре с журналистами высоко оценил игру французского нападающего «Реала» Карима Бензема в поединке с «Манчестер Сити».

Мостовой сказал «Чемпионату», что пока именно французский футболист является главным претендентом на получение «Золотого мяча» в этом сезоне. Экс-игрок отметил, что Левандовски и Мбаппе уже вылетели из турнира, а Бензема продолжает тащить свою команду, так что, скорее всего, именно француз получит награду по итогам года.

Напомним, что Карим Бензема в матче с «Манчестер Сити» оформил дубль, но это не спасло «Реал» от поражения. Мадридский клуб проиграл со счётом 3:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Александр Мостовой Золотой Мяч
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