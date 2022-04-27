Гвардиола: Всем было весело, но мы хотели победить с большим счётом

Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу победы над мадридским «Реалом» в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов.

Гвардиола сказал, что всем было весело, но «горожане» хотели бы победить с большим счётом. Испанский специалист отметил, что счёт 8:0 был бы лучше для его подопечных, но подобное могло произойти только на Марсе или Юпитере, но точно не в матче с мадридским «Реалом».

Напомним, что «Манчестер Сити» и «Реал» выдали очень результативную встречу, которая закончилась трудовой победой команды Гвардиолы со счётом 4:3.