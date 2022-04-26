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Лига чемпионов

Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в текущем сезоне

26 Апреля 2022 • 23:56 Комментировать
Манчестер Сити
4:3
Реал Мадрид
окончен

Форвард «Реала» Карим Бензема оформил дубль в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4).

Сначала он на 33-й минуте поразил ворота соперника после классной передачи Ферлана Менди. А в концовке матча «Реал» получил возможность пробить пенальти, чем и воспользовался 34-летний Бензема.

Таким образом, французский нападающий отличился в нынешнем сезоне Лиги чемпионов 14 раз, он обошел в гонке бомбардиров форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Стоит учитывать, что «Бавария» выбыла из турнира, и поляк уже не догонит француза.

Ближайший преследователь нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 8 мячей.

Ответный матч «Реал» - «Манчестер Сити» пройдет в Мадриде 4 мая. «Ливерпуль» примет «Вильярреал» в другом полуфинальном матче 27 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, начало – в 22:00 мск.   


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Карим Бензема Лига Чемпионов Роберт Левандовски
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окончен Манчестер Сити 4:3 Реал Мадрид 1.50 4.70 6.80
27.04  22:00 Ливерпуль ... Вильярреал 1.28 6.20 10.00
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