Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в текущем сезоне

Форвард «Реала» Карим Бензема оформил дубль в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4).

Сначала он на 33-й минуте поразил ворота соперника после классной передачи Ферлана Менди. А в концовке матча «Реал» получил возможность пробить пенальти, чем и воспользовался 34-летний Бензема.

Таким образом, французский нападающий отличился в нынешнем сезоне Лиги чемпионов 14 раз, он обошел в гонке бомбардиров форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Стоит учитывать, что «Бавария» выбыла из турнира, и поляк уже не догонит француза.

Ближайший преследователь нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 8 мячей.

Ответный матч «Реал» - «Манчестер Сити» пройдет в Мадриде 4 мая. «Ливерпуль» примет «Вильярреал» в другом полуфинальном матче 27 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, начало – в 22:00 мск.