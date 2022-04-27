Анчелотти: «Реал» оборонялся не лучшим образом

пКарло Анчелоттиоделился с журналистами своими мыслями после поражения мадридского «Реала» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Анчелотти заявил, что мадридская команда оборонялась не лучшим образом, а полузащитники практически не помогали обороне. Итальянский специалист отметил, что его подопечные проигрывали слишком много индивидуальных дуэлей и невнимательно действовали в простых ситуациях. Тренер добавил, что ждёт магии от «Реала» в ответном матче.

Напомним, что в первом поединке «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 4:3.