Анчелотти о пенальти Бенземы: «Он работал над этим на тренировках»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» поделился своим мнением об пенальти, который Карим Бензема исполнил в стиле Паненки.

«Думаю, он решил изменить стиль из-за предыдущих двух промахов с одиннадцатиметровой отметки. Он работал над этим на тренировках, но я не был уверен, как он будет исполнять пенальти в матче. Он выбрал этот удар и выполнил его очень хорошо, показав уверенность и характер. Это не так легко в полуфинале Лиги чемпионов», - сказал Анчелотти.