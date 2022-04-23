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Гюндоган: «У Бензема есть всё для того, чтобы выиграть «Золотой мяч»

23 Апреля 2022 • 14:05 Комментировать
Манчестер Сити
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Реал Мадрид
1.50 4.40 6.00
26.04 22:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», поделился мнением о нападающем «сливочных» Кариме Бензема.

«Сейчас Бензема, наряду с Левандовски, является лучшим нападающим мира. Он обладает всеми качествами для завоевания «Золотого мяча»», — приводит слова Гюндогана Sport1.de.

Гюндоган считает, что в прошлом французского форварда недооценивали из-за присутствия в команде Криштиану Роналду. Но теперь Бензема доказывает критикам их неправоту.

Напомним, первая игра двухматчевого противостояния между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится во вторник, 26 апреля, в Англии. Начало — в 22:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Карим Бензема Илкай Гюндоган
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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