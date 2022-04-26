Кроос сравнялся с рекордом Мюллера в Лиге чемпионов

Центральный полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос близок к абсолютному немецкому рекорду всех времён по количеству матчей, проведённых в полуфинале Лиги чемпионов.

Сегодняшняя встреча с «Манчестер Сити» станет для 32-летнего хавбека «сливочных» уже 15-й в рамках полуфинальной стадии самого престижного еврокубка. Таким образом, Кроос сравнялся с рекордным для немцев показателем, который ранее покорился Томасу Мюллеру из «Баварии». При этом Кроос проведёт в старте все 15 матчей, а Мюллер выходил на поле со скамейки запасных в четырёх из 15 случаев.

Мадридский «Реал» сыграет против «Манчестер Сити» в гостях. Ответная встреча пройдёт 4 мая.

Кроос отыграл в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов 9 матчей, поразив ворота дважды.