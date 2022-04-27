Радимов: Думаю, что теперь всем понятно, кто выиграет «Золотой мяч»

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов высоко оценил игру звёздного французского нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.

Радимов в эфире «Матч ТВ» сказал, что теперь всем стало понятно, кто выиграет «Золотой мяч» в этом году. Тренер «Зенита-2» отметил, что никто из футболистов не сможет обогнать Бензема, который показывает просто невероятную игру в составе мадридского «Реала».

Напомним, что Карим Бензема оформил дубль в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», что не спасло «Реал» от поражения. «Горожане» победили со счётом 4:3. В Ла Лиге француз в 29 матчах забил 25 голов и сделал 11 ассистов.