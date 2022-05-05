Назван лучший гол полуфиналов Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов подошла к завершению полуфинальная стадия, по итогам которой в финал пробились мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль».

Пресс-служба УЕФА провела голосование, в ходе которого был определен лучший гол минувшей стадии еврокубка. Победителем голосования стал бразилец Винисиус Жуниор, поразивший ворота «Манчестер Сити» в поединке на «Этихаде».

В споре за приз Жуниор опередил своего одноклубника Родриго, хавбека «Ман Сити» Бернарду Силву и полузащитника «Вильярреала» Франсиса Коклена.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Париже.

Гол Винисиуса доступен на сайте УЕФА.