Ширер: «Когда счёт стал 2:0, я испугался, что он может стать в итоге 7:0»

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл в третий раз кряду мадридский «Реал». Бывший футболист английской сборной Алан Ширер внимательно следил за игрой и поделился своим впечатлением от увиденного. Бывшая звезда «Саутгемптона», «Блэкберна» и «Ньюкасла» считает, что «Реал» проявил свой сильный характер.

- Отличный характер обеих команд. Мы знаем, из чего сделан «Реал». Когда счет стал 2:0, подумалось, что он может стать и 7:0 в итоге, но когда свой шанс получил Бензема, то он тут же наказал, - заявил Ширер в эфире BBC Radio 5 Live.

Ответный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет на следующей неделе.