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Лига чемпионов

Зинченко высказался о «Реале» перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов

16 Апреля 2022 • 23:52 Комментировать
Манчестер Сити
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Реал Мадрид
1.50 4.50 6.20
26.04 22:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала».

«Реал» – король Лиги чемпионов. Эта команда выиграла много титулов в прошлом. Это одна из лучших команд мира, но нам все еще предстоит провести много игр до того, как мы с ними встретимся», - приводит слова украинца TUDN.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал» состоится в Манчестере на стадионе «Этихад» 26 апреля. Ответная игра пройдет 4 мая.

В параллельном матче «Вильярреал» поборется за выход в финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Этот матч пройдет 27 апреля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».  

В этом сезоне 25-летний Зинченко не является основным игроком «Манчестер Сити». Он в чемпионате Англии провел всего лишь восемь матчей, в которых отметился лишь одной голевой передачей.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Вильярреал Манчестер Сити Лига Чемпионов Анатолий Зинченко
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