Родри: «Мы сильнее «Реала», но они всегда опасны»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом».

«Главное достоинство мадридцев заключается в том, что они умеют терпеть и ждать свой момент для гола. Я считаю, что мы сильнее «Реала», но это нужно доказать на поле», — приводит слова Родри Diario Sport.

Испанский хавбек отметил, что «королевскому» клубу не обязательно доминировать все 90 минут для того, чтобы создавать угрозу у ворот соперников. Поэтому «горожанам» необходимо сыграть внимательнее.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится завтра, 26 апреля, на стадионе «Этихад». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.