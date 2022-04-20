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Лига чемпионов

Алаба готов огорчить своего бывшего наставника

20 Апреля 2022 • 23:53 Комментировать
Манчестер Сити
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Реал Мадрид
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26.04 22:00

Австрийский защитник Давид Алаба в прошлом году сменил футболку «Баварии» на униформу «Реала», и сейчас ему предстоит сойтись в полуфинале Лиги чемпионов против своего бывшего наставника. Хосеп гвардиола когда-то тренировал мюнхенский клуб, и уже тогда за него выступал Алаба. Сейчас Гвардиола руководит «Манчестер Сити» - и этой команде предстоит сыграть как раз против «Реала».

- Что ж, буду рад увидеть его снова, хотя мы давно не связывались. Очень хорошо ладили в «Баварии», но теперь я буду стараться огорчить его, - пообещал Алаба, слова которого цитирует испанское издание Diario AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Давид Алаба
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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