Алаба готов огорчить своего бывшего наставника

Австрийский защитник Давид Алаба в прошлом году сменил футболку «Баварии» на униформу «Реала», и сейчас ему предстоит сойтись в полуфинале Лиги чемпионов против своего бывшего наставника. Хосеп гвардиола когда-то тренировал мюнхенский клуб, и уже тогда за него выступал Алаба. Сейчас Гвардиола руководит «Манчестер Сити» - и этой команде предстоит сыграть как раз против «Реала».

- Что ж, буду рад увидеть его снова, хотя мы давно не связывались. Очень хорошо ладили в «Баварии», но теперь я буду стараться огорчить его, - пообещал Алаба, слова которого цитирует испанское издание Diario AS.