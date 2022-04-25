Райс является одной из целей «Манчестер Сити» на лето

Полузащитник и вице-капитан лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс попал в сферу интересов «Манчестер Сити». По сообщениям журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, англичанин станет одной из главных трансферных целей «горожан» на летнее трансферное окно.

Источник добавляет, что «Манчестер Сити» опасается повторения сценария с попыткой купить нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Тогда «горожане» зря потратили время на то, чтобы переубедить «шпор» отпустить своего игра. Намерения «Вест Хэма» выручить за футболиста 180 миллионов евро пугают команду Гвардиолы, которая задумывается о том, чтобы отложить идею покупки Райса.

Напомним, что ещё одним претендентом на Райса является лондонский «Челси».