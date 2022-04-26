Хоккейный счёт в первом полуфинале ЛЧ: «Манчестер Сити» и «Реал» выдали матч-шедевр

В полуфинале Лиги чемпионов сошлись «Манчестер Сити» и «Реал».

Потрясающая афиша – «Манчестер Сити» против «Реала», Хосеп Гвардиола против Карло Анчелотти. И пусть на «Этихад Стэдиум» все эксперты в один голос называли фаворитами «горожан», у «Реала» было что возразить. Неделю мадридцы целенаправленно готовились к матчу ЛЧ, а на чемпионат Испании отвлекаться вообще не нужно, там один шаг остался до чемпионства.

На «Сити» давление побольше – на выходных размялись на «Уотфорде», сверкнув покером Жезуса, гонка с «Ливерпулем» продолжается, но только футболисты Гвардиолы вышли на «Этихад», мысли об АПЛ отошли на второй план. Вышли футболисты Гвардиолы с таким боевым настроем, что уже к 11-й минуте вели в два мяча. Рияд Марез на правом краю пустился в соло, навесил в завершении на линию вратарской, а Кевин Де Брейне в падении точно пробил головой – 1:0.

Второй мяч «Сити» пришёлся на долю Жезуса, знатно разогнавшегося ещё на выходных. Голевой запал продлился. Убежал Фоден по левому краю, прошел Милитао и отдал на де Брейне. Кевин с угла штрафной площади опять же набросил на линию вратарской, где Габриэл Жезус одним движением развернулся и сбросил Алабу, а вторым – расстрелял бросившегося навстречу Куртуа. Вот уже и 2:0. Но это было только начало.

«Реал» включился и решил исправить ситуацию. Правда, первую попытку не засчитали: прессинг Бензема, отбор и удар Винисиуса в ногу Рубену Диашу – всё это было зря. Бразилец находился в офсайде. Зато на исходе получаса Карим начал и завершил атаку сам. Бензема зацепил мяч на чужой половине поля, отдал налево и открылся в штрафной площади. Менди навесил на 11-метровую, там французский бомбардир продавил Зинченко и ударом от штанги поразил ворота Эдерсона – 2:1.

Ещё до перерыва Фернандиньо заменил Стоунза у «Сити», а сыграла эта замена уже после 15-минутного отдыха. Возрастной бразилец мяч отобрал, выдал рывок по правому флангу и навесил по неудобной для обороны траектории. Зато Фоден опередил Карвахаля и замкнул дальнюю штангу – 3:1. Ответ «Реала» последовал через две минуты: Винисиус после передачи Менди невесомым движением обыграл Фернандиньо, ускакал к чужим воротам и реализовал буллит – 3:2.

Думаете, всё? Нет, у команд по графику был ещё один обмен голами, уложились за 8 минут в концовке матча. Сначала Бернарду Силва при полном попустительстве обороны «Реала» подобрал мяч после падения Зинченко и мощно пробил в «девятку» метров с 15. А затем Карим Бензема реализовал пенальти за игру рукой Лапорта – 4:3. Умопомрачительный матч!

Что-то невероятное выдали «Манчестер Сити» и «Реал» на «Этихад Стэдиум», при этом фаворит совсем непонятен. На «Сантьяго Бернабеу» ждём продолжение банкета.