«Манчестер Сити» - «Реал»: Бензема забил 13-й гол в нынешнем сезоне Лиги чемпионов

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» принимает «Реал».

Хозяева уже в первые 20 минут забили 2 мяча в ворота «сливочных. Голами отличились полузащитник Кевин де Бюйне и форвард Габриэл Жезус.

На 33-й минуте отставание «Реала» сократил капитан Карим Бензема. Напомним, 33-летний француз проводит свой 600-й матч за испанский клуб, а в текущем сезоне он уже забил 13 мячей.

Счет к 40-й минуте 2:1 в пользу «Манчестер Сити». За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.