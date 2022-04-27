Бернарду Силва: «В первые 20 минут мы были чудо как хороши»

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» уступил в гостях «Манчестер Сити», и уже в первые десять минут игры «Манчестер Сити» забил два мяча. Бернарду Силва, один из лидеров «Манчестер Сити», прокомментировал итоги игры.

- Честно, в первые двадцать минут мы были так хороши! Прессинг, контроль игры, голевые шансы - все было изумительно! Есть ощущение, что должны были выигрывать с большим преимуществом. Три раза вели с разницей в два мяча, но не удержали его. Что поделать, это Лига чемпионов и это очень опасный соперник. Победа в любом случае хороший результат, - заявил Силва, слова которого цитирует BT Sport.