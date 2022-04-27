Макманаман считает, что «Манчестер Сити» выйдет в финал Лиги чемпионов

Бывший футболист «Реала» Стив Макманаман считает, что футболисты «Манчестер Сити» пройдут мадридскую команду и выйдут в финал Лиги чемпионов.

Макманаман заявил, что подопечные Хосепа Гвардиолы вполне могут выйти в финал Лиги чемпионов. Экс-игрок отметил, что «горожанам» в ответном поединке с «Реалом» нужно будет проявить больше смекалки, чуть повнимательнее действовать в обороне и лучше контролировать игру.

Напомним, что в первом матче футболисты «Манчестер Сити» обыграли «Реал» со счётом 4:3. Ответный поединок состоится четвёртого мая.