«Реал» ни разу не пробивался в финал Лиги чемпионов, проиграв первый матч полуфинала

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» уступил в гостях «Манчестер Сити», и это было уже третье подряд поражение «Реала» от горожан после того, как подопечные Гвардиолы дважды одолели мадридцев в 1/8 Лиги чемпионов 2019/2020.

«Реал» проиграл первый матч полуфинального противостояния в Лиге чемпионов в шестой раз в своей истории - и, надо заметить, статистика в этом случае выступает явно против подопечных Анчелотти.

Дело в том, что в предыдущих пяти случаях, проиграв первый матч, «Реал» не проходил в финал. В последний раз это случилось в 2015 году - проиграв «Ювентусу» в первом матче, «Реал» в ответной игре добился только ничьей и покинул турнир.