Жезус – лучший в истории среди бразильцев по средней результативности в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус может гордиться своей текущей статистикой в Лиге чемпионов.

25-летний форвард «горожан» сегодня забил свой 20-й гол в Лиге чемпионов за карьеру (в 37 матчах), отличившись на 11-й минуте домашнего полуфинала с мадридским «Реалом» (4:3).

В среднем на один гол в самом престижном еврокубковом соревновании у Жезуса уходит всего 106 игровых минут – это лучший показатель соотношения забитых мячей и игрового времени среди всех бразильцев в истории турнира, сыгравших хотя бы 10 матчей.

Напомним, что лучшими бразильскими бомбардирами в Лиге чемпионов являются Неймар (41 гол в 75 матчах), Кака (30 голов в 86 матчах) и Ривалдо (27 голов в 73 матчах).