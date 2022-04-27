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Лига чемпионов

Бензема высказался о матче с «Сити» и ответил на вопрос о «Золотом мяче»

27 Апреля 2022 • 00:35 Комментировать
Манчестер Сити
4:3
Реал Мадрид
окончен

Карим Бензема вновь стал для мадридского «Реала» героем-бомбардиром, но в этот раз его команда всё равно уступила.

«Манчестер Сити» взял верх (4:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов перед ответной игрой в Мадриде.

«Это было отличное полуфинальное сражение двух сильных команд, – рассказал француз после матча. – Они лучше начали игру, оказывали давление в первые 20 минут, но мы смогли вернуться – в этом отличительная черта великих команд. Но «Сити» тоже является большой командой, и нам удалось забить им три гола.

Думаю, те два пенальти в Ла Лиге я исполнил хорошо, но мне помешал отличный вратарь. Сегодня пришлось проявить хладнокровие и силу духа. Вратари смотрят на меня, и иногда нужно придумывать что-то новое», – сказал Бензема, забивший одиннадцатиметровый ударом «паненкой».

На вопрос о возможности получить «Золотой мяч» нападающий ответил уклончиво: «Честно говоря, я думаю прежде всего о победе в Ла Лиге и Лиге чемпионов, что получится затем – будет видно. Сейчас я сосредоточен на коллективных целях».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Карим Бензема
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окончен Манчестер Сити 4:3 Реал Мадрид 1.50 4.70 6.80
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