Бензема высказался о матче с «Сити» и ответил на вопрос о «Золотом мяче»

Карим Бензема вновь стал для мадридского «Реала» героем-бомбардиром, но в этот раз его команда всё равно уступила.

«Манчестер Сити» взял верх (4:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов перед ответной игрой в Мадриде.

«Это было отличное полуфинальное сражение двух сильных команд, – рассказал француз после матча. – Они лучше начали игру, оказывали давление в первые 20 минут, но мы смогли вернуться – в этом отличительная черта великих команд. Но «Сити» тоже является большой командой, и нам удалось забить им три гола.

Думаю, те два пенальти в Ла Лиге я исполнил хорошо, но мне помешал отличный вратарь. Сегодня пришлось проявить хладнокровие и силу духа. Вратари смотрят на меня, и иногда нужно придумывать что-то новое», – сказал Бензема, забивший одиннадцатиметровый ударом «паненкой».

На вопрос о возможности получить «Золотой мяч» нападающий ответил уклончиво: «Честно говоря, я думаю прежде всего о победе в Ла Лиге и Лиге чемпионов, что получится затем – будет видно. Сейчас я сосредоточен на коллективных целях».