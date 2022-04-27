Жезус и Винисиус повторили свершение 2003 года

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимал дома мадридский «Реал», и события в игре развивались очень бурно. В частности, в ходе игры отличились сразу два бразильских игрока - Жезус сделал счет 2:0 в пользу «Манчестер Сити», в то время как Винисиус во втором тайме отличился красивым сольным проходом и сократил отставание своего клуба - 2:3.

Как оказалось, это был единственный случай, когда сразу двое бразильских игроков забили в одном матче Лиги чемпионов. В предыдущий раз это случилось в далеком 2003 году - тогда в полуфинале между «Реалом» и «Ювентусом» забили Роналдо и Роберто Карлос, оба из «Реала», но дальше прошел все-таки «Ювентус».