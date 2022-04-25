Розыгрыш трофея Лиги чемпионов выходит на финишную прямую. В преддверии первых полуфиналов сильнейшего клубного турнира континента сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к парам и пытается понять, какая из команд имеет самые высокие шансы на завоевание трофея.

«Ливерпуль» - «Вильярреал»

В этой паре фаворит очевиден. Мало кто сомневается в том, что первым финалистом Лиги чемпионов станет «Ливерпуль». Впрочем, в футболе всегда остаётся место для сенсаций. «Вильярреал» уже сотворил две большие сенсации, оставив за бортом сильнейшего клубного турнира континента «Ювентус» и «Баварию». В предстоящих играх с топ-клубом Англии команда Унаи Эмери попытается удивить футбольную Европу снова.

Если делать прогноз, то мы всё же видим победителем этого противостояния «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа не допустит недооценки соперника и наверняка добьётся своего. Впрочем, ожидать лёгких прогулок для мерсисайдцев не стоит.

«Манчестер Сити» - «Реал»

Если говорить о качестве игры, то «Реал» проводит далеко не самый яркий сезон. При этом команда Карло Анчелотти практически обеспечила себе титул чемпиона Испании, а в Лиге чемпионов добралась до полуфинала, выбив в плей-офф «ПСЖ» и «Челси» во многом за счёт подвигов Карима Бензема. Вообще Лига чемпионов всегда была особенным турниром для «королевского клуба». Мадридцы выигрывали турнир 13 раз – на шесть раз больше, чем любая другая команда.

Специалисты из области ставок на спорт считают «Манчестер Сити» фаворитом предстоящего полуфинала. На наш взгляд, именно команда Хосепа Гвардиолы окажется победителем этой дуэли, и мы увидим английский финал второй год подряд. Как нам кажется, поединки между «Манчестер Сити» и «Реалом» получатся упорными, но более слаженные в игровом плане «горожане» возьмут верх. Голевых подвигов Карима Бензема на этот раз должно оказаться недостаточно.

Кто выиграет Лигу чемпионов

Давать прогнозы в мире футбола – дело неблагодарное, но всё же мы склоняемся к английскому финалу Лиги чемпионов второй год кряду. А вот в потенциальном финале между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» определить фаворита практически невозможно. Судьбу финальных игр нередко решают мелкие детали. Так должно получиться и в конце мая в Париже на поле «Стад де Франс».

Если пытаться делать прогноз в формате «пальцем в небо», то попробуем поставить на триумф «Манчестер Сити». Фанаты и руководители «горожан» давно ждут трофея Лиги чемпионов в музее, что вполне естественно, учитывая те средства, которые были вложены и продолжают вкладываться в клуб. Год назад «Манчестер Сити» остановился в шаге от успеха, проиграв в финале «Челси». Есть ощущение, что теперь команда Хосепа Гвардиолы готова сделать этот последний шаг. Как же получится на деле – увидим уже очень скоро.

Александр Тихий