«Реал» впервые в истории пропустил два гола к 11-й минуте в Лиге чемпионов

Матч против «Манчестер Сити» начался для мадридского «Реала» наихудшим образом.

Уже на второй минуте встречи хозяева открыли счёт усилиями Кевина Де Брёйне, а спустя ещё девять минут Габриэль Жезус удвоил преимущество «горожан». Согласно сведениям Opta, это первый случай в истории, когда мадридский «Реал» пропустил два гола в дебютные 11 минут матча в рамках Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» и «Реал» противостоят друг другу в полуфинальной стадии соревнования. Ответный матч будет сыгран в Мадриде 4 мая. Победитель дуэли встретится в финале с триумфатором пары «Вильярреал» – «Ливерпуль».