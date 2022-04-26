Вальверде: «Манчестер Сити» — прекрасная команда, но «Реал» обязан выигрывать всё»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Уругваец считает, что в столь важных играх всё зависит от нервов и головы.

«Мы готовы оказываться в хороших и не самых хороших ситуациях. У нас есть характер. «Манчестер Сити» — прекрасная команда, но, надевая форму «Реала», ты обязан выигрывать всё», — приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится сегодня, 26 апреля, на стадионе «Этихад». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.