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Лига чемпионов

Вальверде: «Манчестер Сити» — прекрасная команда, но «Реал» обязан выигрывать всё»

26 Апреля 2022 • 10:10 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
1.45 4.70 6.80
Через 9 ч. 43 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Уругваец считает, что в столь важных играх всё зависит от нервов и головы.

«Мы готовы оказываться в хороших и не самых хороших ситуациях. У нас есть характер. «Манчестер Сити» — прекрасная команда, но, надевая форму «Реала», ты обязан выигрывать всё», — приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится сегодня, 26 апреля, на стадионе «Этихад». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Федерико Вальверде
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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26.04  22:00 Манчестер Сити ... Реал Мадрид 1.53 4.50 6.00
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