Бензема обошёл Месси по количеству голов в полуфиналах Лиги чемпионов

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает дома мадридский «Реал», и события в игре развиваются очень бурно. Уже два мяча забил в этой игре лидер мадридского «Реала» - Карим Бензема, в первый раз ему ассистировал Менди, во втором случае Бензема реализовал пенальти.

Теперь у него - семь мячей за все время выступлений в полуфиналах Лиги чемпионов. Это больше, чем у Лионеля Месси, который забил шесть мячей в полуфиналах Лиги чемпионов.

Следить за событиями первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» можно по нашей ссылке.