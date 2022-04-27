Гвардиола: «Команды выдали фантастический матч»

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл в третий раз кряду мадридский «Реал», и этот матч повторил рекорд результативности по количеству голов в матче полуфинала Лиги чемпионов. Наставник английской команды Хосеп Гвардиола похвалил обе команды за зрелищное выступление.

- Обе стороны выдали фантастический матч, мы играли против невероятной команды. Они блестяще вернулись в игру в первом тайме, заставив нас нервничать. Обычно с нами такого не бывает. Очень качественный прессинг. Поэтому мы гордимся такой победой. Но и в Мадриде мы будем стараться одержать победу, - цитирует Гвардиолу BT Sport.