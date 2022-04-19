Каземиро может пропустить первый матч с «Манчестер Сити»

Бразильский полузащитник «Реала» Каземиро может из-за травмы пропустить первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

По информации журналиста Хосе Луиса Санчеса, у 30-летнего бразильского футболиста возникли мышечные проблемы, из-за которых полузащитник точно пропустит матч испанского чемпионата с «Осасуной». Есть вероятность, что Каземиро не успеет полностью восстановиться к первому матчу с «Манчестер Сити».

Напомним, что первый полуфинальный матч между «Реалом» и «Сити» состоится 26 апреля.