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Лига чемпионов

Каземиро может пропустить первый матч с «Манчестер Сити»

19 Апреля 2022 • 12:44 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
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26.04 22:00

Бразильский полузащитник «Реала» Каземиро может из-за травмы пропустить первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

По информации журналиста Хосе Луиса Санчеса, у 30-летнего бразильского футболиста возникли мышечные проблемы, из-за которых полузащитник точно пропустит матч испанского чемпионата с «Осасуной». Есть вероятность, что Каземиро не успеет полностью восстановиться к первому матчу с «Манчестер Сити».

Напомним, что первый полуфинальный матч между «Реалом» и «Сити» состоится 26 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов Каземиро
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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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